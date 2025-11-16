- 成长
交易:
333
盈利交易:
131 (39.33%)
亏损交易:
202 (60.66%)
最好交易:
152.83 USD
最差交易:
-154.54 USD
毛利:
14 361.32 USD (511 675 pips)
毛利亏损:
-13 912.39 USD (466 865 pips)
最大连续赢利:
7 (895.83 USD)
最大连续盈利:
895.83 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
36.27%
最大入金加载:
3.92%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.14
长期交易:
209 (62.76%)
短期交易:
124 (37.24%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
109.63 USD
平均损失:
-68.87 USD
最大连续失误:
19 (-1 624.15 USD)
最大连续亏损:
-1 624.15 USD (19)
每月增长:
-5.92%
年度预测:
-71.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 823.77 USD
最大值:
3 283.18 USD (34.71%)
相对跌幅:
结余:
31.39% (3 283.18 USD)
净值:
2.51% (139.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|449
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
