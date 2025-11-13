シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -56%
Weltrade-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
179
利益トレード:
100 (55.86%)
損失トレード:
79 (44.13%)
ベストトレード:
40.02 USD
最悪のトレード:
-60.49 USD
総利益:
434.72 USD (473 238 pips)
総損失:
-546.73 USD (396 931 pips)
最大連続の勝ち:
9 (55.89 USD)
最大連続利益:
66.42 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
6.13%
最大入金額:
295.06%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
154 (86.03%)
短いトレード:
25 (13.97%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.63 USD
平均利益:
4.35 USD
平均損失:
-6.92 USD
最大連続の負け:
6 (-199.28 USD)
最大連続損失:
-199.28 USD (6)
月間成長:
48.23%
アルゴリズム取引:
21%
残高によるドローダウン:
絶対:
191.86 USD
最大の:
221.86 USD (96.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.46% (221.86 USD)
エクイティによる:
74.85% (51.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 167
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -136
BTCUSD 24
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD 138K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.02 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +55.89 USD
最大連続損失: -199.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
378 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








レビューなし
2025.12.31 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 04:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Share of trading days is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
50 USD/月
-56%
0
0
USD
88
USD
7
21%
179
55%
6%
0.79
-0.63
USD
96%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください