Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
100 (55.86%)
Убыточных трейдов:
79 (44.13%)
Лучший трейд:
40.02 USD
Худший трейд:
-60.49 USD
Общая прибыль:
434.72 USD (473 238 pips)
Общий убыток:
-546.73 USD (396 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (55.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.42 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.13%
Макс. загрузка депозита:
295.06%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
154 (86.03%)
Коротких трейдов:
25 (13.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-6.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-199.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.28 USD (6)
Прирост в месяц:
48.23%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.86 USD
Максимальная:
221.86 USD (96.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.46% (221.86 USD)
По эквити:
74.85% (51.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-136
|BTCUSD
|24
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|138K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.02 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.89 USD
Макс. убыток в серии: -199.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
