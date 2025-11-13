СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -56%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
100 (55.86%)
Убыточных трейдов:
79 (44.13%)
Лучший трейд:
40.02 USD
Худший трейд:
-60.49 USD
Общая прибыль:
434.72 USD (473 238 pips)
Общий убыток:
-546.73 USD (396 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (55.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.42 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.13%
Макс. загрузка депозита:
295.06%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
154 (86.03%)
Коротких трейдов:
25 (13.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-6.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-199.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.28 USD (6)
Прирост в месяц:
48.23%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.86 USD
Максимальная:
221.86 USD (96.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.46% (221.86 USD)
По эквити:
74.85% (51.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 167
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -136
BTCUSD 24
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD 138K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.02 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.89 USD
Макс. убыток в серии: -199.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 378...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2025.12.31 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 04:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Share of trading days is too low
