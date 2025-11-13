SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -56%
Weltrade-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
179
Negociações com lucro:
100 (55.86%)
Negociações com perda:
79 (44.13%)
Melhor negociação:
40.02 USD
Pior negociação:
-60.49 USD
Lucro bruto:
434.72 USD (473 238 pips)
Perda bruta:
-546.73 USD (396 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (55.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.42 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
6.13%
Depósito máximo carregado:
295.06%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
154 (86.03%)
Negociações curtas:
25 (13.97%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.63 USD
Lucro médio:
4.35 USD
Perda média:
-6.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-199.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.28 USD (6)
Crescimento mensal:
48.23%
Algotrading:
21%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.86 USD
Máximo:
221.86 USD (96.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.46% (221.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.85% (51.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 167
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -136
BTCUSD 24
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD 138K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.02 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +55.89 USD
Máxima perda consecutiva: -199.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
378 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Sem comentários
2025.12.31 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 04:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Share of trading days is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
50 USD por mês
-56%
0
0
USD
88
USD
7
21%
179
55%
6%
0.79
-0.63
USD
96%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.