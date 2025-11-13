SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -56%
Weltrade-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
179
Transacciones Rentables:
100 (55.86%)
Transacciones Irrentables:
79 (44.13%)
Mejor transacción:
40.02 USD
Peor transacción:
-60.49 USD
Beneficio Bruto:
434.72 USD (473 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-546.73 USD (396 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (55.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.42 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
6.13%
Carga máxima del depósito:
295.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
154 (86.03%)
Transacciones Cortas:
25 (13.97%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.63 USD
Beneficio medio:
4.35 USD
Pérdidas medias:
-6.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-199.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.28 USD (6)
Crecimiento al mes:
48.23%
Trading algorítmico:
21%
Reducción de balance:
Absoluto:
191.86 USD
Máxima:
221.86 USD (96.46%)
Reducción relativa:
De balance:
96.46% (221.86 USD)
De fondos:
74.85% (51.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 167
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -136
BTCUSD 24
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD 138K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.02 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +55.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -199.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
otros 378...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








No hay comentarios
2025.12.31 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 04:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Share of trading days is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
50 USD al mes
-56%
0
0
USD
88
USD
7
21%
179
55%
6%
0.79
-0.63
USD
96%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.