Total de Trades:
179
Transacciones Rentables:
100 (55.86%)
Transacciones Irrentables:
79 (44.13%)
Mejor transacción:
40.02 USD
Peor transacción:
-60.49 USD
Beneficio Bruto:
434.72 USD (473 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-546.73 USD (396 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (55.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.42 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
6.13%
Carga máxima del depósito:
295.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
154 (86.03%)
Transacciones Cortas:
25 (13.97%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.63 USD
Beneficio medio:
4.35 USD
Pérdidas medias:
-6.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-199.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.28 USD (6)
Crecimiento al mes:
48.23%
Trading algorítmico:
21%
Reducción de balance:
Absoluto:
191.86 USD
Máxima:
221.86 USD (96.46%)
Reducción relativa:
De balance:
96.46% (221.86 USD)
De fondos:
74.85% (51.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-136
|BTCUSD
|24
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|138K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.02 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +55.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -199.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
