Signale / MetaTrader 4 / GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

GAMBLER MACHO TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -56%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
100 (55.86%)
Verlusttrades:
79 (44.13%)
Bester Trade:
40.02 USD
Schlechtester Trade:
-60.49 USD
Bruttoprofit:
434.72 USD (473 238 pips)
Bruttoverlust:
-546.73 USD (396 931 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (55.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.42 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
6.13%
Max deposit load:
295.06%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
154 (86.03%)
Short-Positionen:
25 (13.97%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-199.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.28 USD (6)
Wachstum pro Monat :
48.23%
Algo-Trading:
21%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
191.86 USD
Maximaler:
221.86 USD (96.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.46% (221.86 USD)
Kapital:
74.85% (51.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 167
BTCUSD 12
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -136
BTCUSD 24
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD 138K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.02 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
noch 378 ...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Keine Bewertungen
2025.12.31 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 04:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 10:13
Share of trading days is too low
