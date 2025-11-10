- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
257 (74.70%)
損失トレード:
87 (25.29%)
ベストトレード:
22.65 USD
最悪のトレード:
-20.98 USD
総利益:
774.47 USD (77 270 pips)
総損失:
-341.45 USD (34 206 pips)
最大連続の勝ち:
18 (26.74 USD)
最大連続利益:
38.69 USD (2)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
9.26%
最大入金額:
11.45%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
9.53
長いトレード:
202 (58.72%)
短いトレード:
142 (41.28%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-3.92 USD
最大連続の負け:
3 (-29.20 USD)
最大連続損失:
-31.13 USD (2)
月間成長:
35.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.74 USD
最大の:
45.42 USD (6.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.18% (45.42 USD)
エクイティによる:
23.04% (164.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|433
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|43K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.65 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.74 USD
最大連続損失: -29.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
レビューなし
