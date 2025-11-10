シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NABUNG FOREX
Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

Liong Edwin Invanio
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 91%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
257 (74.70%)
損失トレード:
87 (25.29%)
ベストトレード:
22.65 USD
最悪のトレード:
-20.98 USD
総利益:
774.47 USD (77 270 pips)
総損失:
-341.45 USD (34 206 pips)
最大連続の勝ち:
18 (26.74 USD)
最大連続利益:
38.69 USD (2)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
9.26%
最大入金額:
11.45%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
9.53
長いトレード:
202 (58.72%)
短いトレード:
142 (41.28%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-3.92 USD
最大連続の負け:
3 (-29.20 USD)
最大連続損失:
-31.13 USD (2)
月間成長:
35.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.74 USD
最大の:
45.42 USD (6.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.18% (45.42 USD)
エクイティによる:
23.04% (164.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.65 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.74 USD
最大連続損失: -29.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 より多く...
レビューなし
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 05:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
