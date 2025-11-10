- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
344
盈利交易:
257 (74.70%)
亏损交易:
87 (25.29%)
最好交易:
22.65 USD
最差交易:
-20.98 USD
毛利:
774.47 USD (77 270 pips)
毛利亏损:
-341.45 USD (34 206 pips)
最大连续赢利:
18 (26.74 USD)
最大连续盈利:
38.69 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
9.26%
最大入金加载:
11.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
9.53
长期交易:
202 (58.72%)
短期交易:
142 (41.28%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-3.92 USD
最大连续失误:
3 (-29.20 USD)
最大连续亏损:
-31.13 USD (2)
每月增长:
35.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.74 USD
最大值:
45.42 USD (6.18%)
相对跌幅:
结余:
6.18% (45.42 USD)
净值:
23.04% (164.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.65 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.74 USD
最大连续亏损: -29.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
91%
0
0
USD
USD
727
USD
USD
7
100%
344
74%
9%
2.26
1.26
USD
USD
23%
1:500