Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

Liong Edwin Invanio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
348
Gewinntrades:
261 (75.00%)
Verlusttrades:
87 (25.00%)
Bester Trade:
22.65 USD
Schlechtester Trade:
-20.98 USD
Bruttoprofit:
778.00 USD (77 622 pips)
Bruttoverlust:
-341.45 USD (34 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (26.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.69 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
9.26%
Max deposit load:
11.45%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
9.61
Long-Positionen:
202 (58.05%)
Short-Positionen:
146 (41.95%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
33.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.74 USD
Maximaler:
45.42 USD (6.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.18% (45.42 USD)
Kapital:
23.04% (164.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.65 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
noch 24 ...
Keine Bewertungen
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 05:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.