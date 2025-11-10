СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NABUNG FOREX
Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

Liong Edwin Invanio
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 91%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
257 (74.70%)
Убыточных трейдов:
87 (25.29%)
Лучший трейд:
22.65 USD
Худший трейд:
-20.98 USD
Общая прибыль:
774.47 USD (77 270 pips)
Общий убыток:
-341.45 USD (34 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.69 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
9.26%
Макс. загрузка депозита:
11.45%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
9.53
Длинных трейдов:
202 (58.72%)
Коротких трейдов:
142 (41.28%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.13 USD (2)
Прирост в месяц:
35.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.74 USD
Максимальная:
45.42 USD (6.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (45.42 USD)
По эквити:
23.04% (164.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.65 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.74 USD
Макс. убыток в серии: -29.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
еще 24...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 05:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NABUNG FOREX
50 USD в месяц
91%
0
0
USD
727
USD
7
100%
344
74%
9%
2.26
1.26
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.