Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

Liong Edwin Invanio
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
257 (74.70%)
Negociações com perda:
87 (25.29%)
Melhor negociação:
22.65 USD
Pior negociação:
-20.98 USD
Lucro bruto:
774.47 USD (77 270 pips)
Perda bruta:
-341.45 USD (34 206 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (26.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.69 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
9.26%
Depósito máximo carregado:
11.45%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
9.53
Negociações longas:
202 (58.72%)
Negociações curtas:
142 (41.28%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-3.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.13 USD (2)
Crescimento mensal:
35.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.74 USD
Máximo:
45.42 USD (6.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (45.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.04% (164.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.65 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.74 USD
Máxima perda consecutiva: -29.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 mais ...
Sem comentários
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 05:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.