- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
257 (74.70%)
Negociações com perda:
87 (25.29%)
Melhor negociação:
22.65 USD
Pior negociação:
-20.98 USD
Lucro bruto:
774.47 USD (77 270 pips)
Perda bruta:
-341.45 USD (34 206 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (26.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.69 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
9.26%
Depósito máximo carregado:
11.45%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
9.53
Negociações longas:
202 (58.72%)
Negociações curtas:
142 (41.28%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-3.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.13 USD (2)
Crescimento mensal:
35.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.74 USD
Máximo:
45.42 USD (6.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (45.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.04% (164.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.65 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.74 USD
Máxima perda consecutiva: -29.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
24 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
91%
0
0
USD
USD
727
USD
USD
7
100%
344
74%
9%
2.26
1.26
USD
USD
23%
1:500