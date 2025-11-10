- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
41 (48.80%)
損失トレード:
43 (51.19%)
ベストトレード:
348.60 USD
最悪のトレード:
-281.61 USD
総利益:
7 368.24 USD (189 463 pips)
総損失:
-6 758.10 USD (164 664 pips)
最大連続の勝ち:
11 (979.50 USD)
最大連続利益:
1 915.66 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
79.85%
最大入金額:
3.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
61 (72.62%)
短いトレード:
23 (27.38%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
7.26 USD
平均利益:
179.71 USD
平均損失:
-157.17 USD
最大連続の負け:
13 (-1 671.00 USD)
最大連続損失:
-2 206.84 USD (12)
月間成長:
15.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 592.45 USD
最大の:
3 009.61 USD (68.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.59% (3 009.61 USD)
エクイティによる:
4.43% (430.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|610
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +348.60 USD
最悪のトレード: -282 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +979.50 USD
最大連続損失: -1 671.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
0%
84
48%
80%
1.09
7.26
USD
USD
27%
1:50