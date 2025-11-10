- Прирост
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
39 (47.56%)
Убыточных трейдов:
43 (52.44%)
Лучший трейд:
348.60 USD
Худший трейд:
-281.61 USD
Общая прибыль:
6 684.98 USD (179 463 pips)
Общий убыток:
-6 758.10 USD (164 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (979.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 915.66 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
81.00%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
59 (71.95%)
Коротких трейдов:
23 (28.05%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.89 USD
Средняя прибыль:
171.41 USD
Средний убыток:
-157.17 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 671.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 206.84 USD (12)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 592.45 USD
Максимальная:
3 009.61 USD (68.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.59% (3 009.61 USD)
По эквити:
4.43% (430.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +348.60 USD
Худший трейд: -282 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +979.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 671.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
8
0%
82
47%
81%
0.98
-0.89
USD
USD
27%
1:50