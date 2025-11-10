- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
41 (48.80%)
Negociações com perda:
43 (51.19%)
Melhor negociação:
348.60 USD
Pior negociação:
-281.61 USD
Lucro bruto:
7 368.24 USD (189 463 pips)
Perda bruta:
-6 758.10 USD (164 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (979.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 915.66 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
79.85%
Depósito máximo carregado:
3.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
61 (72.62%)
Negociações curtas:
23 (27.38%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
7.26 USD
Lucro médio:
179.71 USD
Perda média:
-157.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 671.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 206.84 USD (12)
Crescimento mensal:
15.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 592.45 USD
Máximo:
3 009.61 USD (68.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.59% (3 009.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.43% (430.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|610
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +348.60 USD
Pior negociação: -282 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +979.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 671.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
0%
84
48%
80%
1.09
7.26
USD
USD
27%
1:50