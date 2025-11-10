- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
41 (48.80%)
亏损交易:
43 (51.19%)
最好交易:
348.60 USD
最差交易:
-281.61 USD
毛利:
7 368.24 USD (189 463 pips)
毛利亏损:
-6 758.10 USD (164 664 pips)
最大连续赢利:
11 (979.50 USD)
最大连续盈利:
1 915.66 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
81.00%
最大入金加载:
3.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.20
长期交易:
61 (72.62%)
短期交易:
23 (27.38%)
利润因子:
1.09
预期回报:
7.26 USD
平均利润:
179.71 USD
平均损失:
-157.17 USD
最大连续失误:
13 (-1 671.00 USD)
最大连续亏损:
-2 206.84 USD (12)
每月增长:
15.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 592.45 USD
最大值:
3 009.61 USD (68.13%)
相对跌幅:
结余:
26.59% (3 009.61 USD)
净值:
4.43% (430.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|610
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +348.60 USD
最差交易: -282 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +979.50 USD
最大连续亏损: -1 671.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
0%
84
48%
81%
1.09
7.26
USD
USD
27%
1:50