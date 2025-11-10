- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
99.60 USD
Worst Trade:
-101.38 USD
Profitto lordo:
551.19 USD (32 766 pips)
Perdita lorda:
-101.38 USD (5 005 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (452.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.06%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
5.44
Profitto previsto:
56.23 USD
Profitto medio:
78.74 USD
Perdita media:
-101.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-101.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.38 USD (1)
Crescita mensile:
13.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.29 USD
Massimale:
101.38 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.27% (101.38 USD)
Per equità:
2.80% (152.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|450
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.60 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +452.10 USD
Massima perdita consecutiva: -101.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
