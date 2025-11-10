- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
24 (77.41%)
損失トレード:
7 (22.58%)
ベストトレード:
206.25 USD
最悪のトレード:
-464.25 USD
総利益:
788.33 USD (8 107 pips)
総損失:
-818.09 USD (8 873 pips)
最大連続の勝ち:
12 (254.67 USD)
最大連続利益:
254.67 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
40.90%
最大入金額:
40.03%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
28 (90.32%)
短いトレード:
3 (9.68%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.96 USD
平均利益:
32.85 USD
平均損失:
-116.87 USD
最大連続の負け:
1 (-464.25 USD)
最大連続損失:
-464.25 USD (1)
月間成長:
13.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
385.85 USD
最大の:
464.25 USD (47.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.95% (464.25 USD)
エクイティによる:
39.97% (219.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURJPY+
|4
|CADJPY+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURAUD+
|2
|AUDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|-374
|CHFJPY+
|95
|EURJPY+
|67
|CADJPY+
|86
|NZDJPY+
|44
|EURAUD+
|41
|AUDCAD+
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-5.5K
|CHFJPY+
|1.3K
|EURJPY+
|820
|CADJPY+
|1.1K
|NZDJPY+
|706
|EURAUD+
|628
|AUDCAD+
|153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +206.25 USD
最悪のトレード: -464 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +254.67 USD
最大連続損失: -464.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Copy from Aqua auto lot XAU
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
6
100%
31
77%
41%
0.96
-0.96
USD
USD
48%
1:500