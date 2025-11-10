SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sam Aqua XAU
Sik Keung Lee

Sam Aqua XAU

Sik Keung Lee
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -3%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
24 (77.41%)
Transacciones Irrentables:
7 (22.58%)
Mejor transacción:
206.25 USD
Peor transacción:
-464.25 USD
Beneficio Bruto:
788.33 USD (8 107 pips)
Pérdidas Brutas:
-818.09 USD (8 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (254.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
254.67 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
40.90%
Carga máxima del depósito:
40.03%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
28 (90.32%)
Transacciones Cortas:
3 (9.68%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.96 USD
Beneficio medio:
32.85 USD
Pérdidas medias:
-116.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-464.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-464.25 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
385.85 USD
Máxima:
464.25 USD (47.95%)
Reducción relativa:
De balance:
47.95% (464.25 USD)
De fondos:
39.97% (219.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 11
CHFJPY+ 8
EURJPY+ 4
CADJPY+ 3
NZDJPY+ 2
EURAUD+ 2
AUDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -374
CHFJPY+ 95
EURJPY+ 67
CADJPY+ 86
NZDJPY+ 44
EURAUD+ 41
AUDCAD+ 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -5.5K
CHFJPY+ 1.3K
EURJPY+ 820
CADJPY+ 1.1K
NZDJPY+ 706
EURAUD+ 628
AUDCAD+ 153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +206.25 USD
Peor transacción: -464 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +254.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -464.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Copy from Aqua auto lot XAU
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 16:01
Share of trading days is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sam Aqua XAU
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
860
USD
6
100%
31
77%
41%
0.96
-0.96
USD
48%
1:500
Copiar

