- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
24 (77.41%)
亏损交易:
7 (22.58%)
最好交易:
206.25 USD
最差交易:
-464.25 USD
毛利:
788.33 USD (8 107 pips)
毛利亏损:
-818.09 USD (8 873 pips)
最大连续赢利:
12 (254.67 USD)
最大连续盈利:
254.67 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
39.63%
最大入金加载:
40.03%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.06
长期交易:
28 (90.32%)
短期交易:
3 (9.68%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.96 USD
平均利润:
32.85 USD
平均损失:
-116.87 USD
最大连续失误:
1 (-464.25 USD)
最大连续亏损:
-464.25 USD (1)
每月增长:
13.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
385.85 USD
最大值:
464.25 USD (47.95%)
相对跌幅:
结余:
47.95% (464.25 USD)
净值:
39.97% (219.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURJPY+
|4
|CADJPY+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURAUD+
|2
|AUDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-374
|CHFJPY+
|95
|EURJPY+
|67
|CADJPY+
|86
|NZDJPY+
|44
|EURAUD+
|41
|AUDCAD+
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-5.5K
|CHFJPY+
|1.3K
|EURJPY+
|820
|CADJPY+
|1.1K
|NZDJPY+
|706
|EURAUD+
|628
|AUDCAD+
|153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +206.25 USD
最差交易: -464 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +254.67 USD
最大连续亏损: -464.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Copy from Aqua auto lot XAU
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
6
100%
31
77%
40%
0.96
-0.96
USD
USD
48%
1:500