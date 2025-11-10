- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
23 (76.66%)
Убыточных трейдов:
7 (23.33%)
Лучший трейд:
206.25 USD
Худший трейд:
-464.25 USD
Общая прибыль:
777.52 USD (7 931 pips)
Общий убыток:
-818.09 USD (8 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (243.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.86 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
36.12%
Макс. загрузка депозита:
40.03%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
27 (90.00%)
Коротких трейдов:
3 (10.00%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
33.81 USD
Средний убыток:
-116.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-464.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.25 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
385.85 USD
Максимальная:
464.25 USD (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.95% (464.25 USD)
По эквити:
39.97% (219.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURJPY+
|4
|CADJPY+
|3
|EURAUD+
|2
|NZDJPY+
|1
|AUDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-374
|CHFJPY+
|95
|EURJPY+
|67
|CADJPY+
|86
|EURAUD+
|41
|NZDJPY+
|33
|AUDCAD+
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-5.5K
|CHFJPY+
|1.3K
|EURJPY+
|820
|CADJPY+
|1.1K
|EURAUD+
|628
|NZDJPY+
|530
|AUDCAD+
|153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +206.25 USD
Худший трейд: -464 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +243.86 USD
Макс. убыток в серии: -464.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Copy from Aqua auto lot XAU
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
849
USD
USD
5
100%
30
76%
36%
0.95
-1.35
USD
USD
48%
1:500