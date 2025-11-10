СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sam Aqua XAU
Sik Keung Lee

Sam Aqua XAU

Sik Keung Lee
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
23 (76.66%)
Убыточных трейдов:
7 (23.33%)
Лучший трейд:
206.25 USD
Худший трейд:
-464.25 USD
Общая прибыль:
777.52 USD (7 931 pips)
Общий убыток:
-818.09 USD (8 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (243.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.86 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
36.12%
Макс. загрузка депозита:
40.03%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
27 (90.00%)
Коротких трейдов:
3 (10.00%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
33.81 USD
Средний убыток:
-116.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-464.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.25 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
385.85 USD
Максимальная:
464.25 USD (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.95% (464.25 USD)
По эквити:
39.97% (219.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 11
CHFJPY+ 8
EURJPY+ 4
CADJPY+ 3
EURAUD+ 2
NZDJPY+ 1
AUDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -374
CHFJPY+ 95
EURJPY+ 67
CADJPY+ 86
EURAUD+ 41
NZDJPY+ 33
AUDCAD+ 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -5.5K
CHFJPY+ 1.3K
EURJPY+ 820
CADJPY+ 1.1K
EURAUD+ 628
NZDJPY+ 530
AUDCAD+ 153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +206.25 USD
Худший трейд: -464 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +243.86 USD
Макс. убыток в серии: -464.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Copy from Aqua auto lot XAU
Нет отзывов
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 16:01
Share of trading days is too low
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of trades is too low
