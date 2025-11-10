SignaleKategorien
Sik Keung Lee

Sam Aqua XAU

Sik Keung Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
25 (78.12%)
Verlusttrades:
7 (21.88%)
Bester Trade:
206.25 USD
Schlechtester Trade:
-464.25 USD
Bruttoprofit:
821.90 USD (8 602 pips)
Bruttoverlust:
-818.09 USD (8 873 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (288.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
288.24 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
42.28%
Max deposit load:
40.03%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
28 (87.50%)
Short-Positionen:
4 (12.50%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-116.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-464.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-464.25 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
385.85 USD
Maximaler:
464.25 USD (47.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.95% (464.25 USD)
Kapital:
39.97% (219.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 11
CHFJPY+ 8
EURJPY+ 4
CADJPY+ 3
EURAUD+ 3
NZDJPY+ 2
AUDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -374
CHFJPY+ 95
EURJPY+ 67
CADJPY+ 86
EURAUD+ 75
NZDJPY+ 44
AUDCAD+ 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -5.5K
CHFJPY+ 1.3K
EURJPY+ 820
CADJPY+ 1.1K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 706
AUDCAD+ 153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +206.25 USD
Schlechtester Trade: -464 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +288.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -464.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Copy from Aqua auto lot XAU
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
