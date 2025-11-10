SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sam Aqua XAU
Sik Keung Lee

Sam Aqua XAU

Sik Keung Lee
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
24 (77.41%)
Negociações com perda:
7 (22.58%)
Melhor negociação:
206.25 USD
Pior negociação:
-464.25 USD
Lucro bruto:
788.33 USD (8 107 pips)
Perda bruta:
-818.09 USD (8 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (254.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
254.67 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
40.90%
Depósito máximo carregado:
40.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
28 (90.32%)
Negociações curtas:
3 (9.68%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.96 USD
Lucro médio:
32.85 USD
Perda média:
-116.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-464.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-464.25 USD (1)
Crescimento mensal:
13.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
385.85 USD
Máximo:
464.25 USD (47.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.95% (464.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.97% (219.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 11
CHFJPY+ 8
EURJPY+ 4
CADJPY+ 3
NZDJPY+ 2
EURAUD+ 2
AUDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -374
CHFJPY+ 95
EURJPY+ 67
CADJPY+ 86
NZDJPY+ 44
EURAUD+ 41
AUDCAD+ 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -5.5K
CHFJPY+ 1.3K
EURJPY+ 820
CADJPY+ 1.1K
NZDJPY+ 706
EURAUD+ 628
AUDCAD+ 153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +206.25 USD
Pior negociação: -464 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +254.67 USD
Máxima perda consecutiva: -464.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Copy from Aqua auto lot XAU
Sem comentários
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 16:01
Share of trading days is too low
