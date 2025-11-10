- 成長
トレード:
75
利益トレード:
47 (62.66%)
損失トレード:
28 (37.33%)
ベストトレード:
80.71 USD
最悪のトレード:
-22.56 USD
総利益:
357.33 USD (14 249 pips)
総損失:
-190.45 USD (8 334 pips)
最大連続の勝ち:
7 (67.67 USD)
最大連続利益:
128.37 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
56.42%
最大入金額:
5.77%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
3.26
長いトレード:
60 (80.00%)
短いトレード:
15 (20.00%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
7.60 USD
平均損失:
-6.80 USD
最大連続の負け:
4 (-46.48 USD)
最大連続損失:
-46.48 USD (4)
月間成長:
4.26%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.26 USD
最大の:
51.13 USD (7.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.17% (26.28 USD)
エクイティによる:
5.56% (28.20 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
Exness-MT5Real35
|1.83 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 19057
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.81 × 319
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.89 × 54
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
This signal is using the Market Anomalies EA
