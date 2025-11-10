리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 FusionMarkets-Live 0.30 × 54 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 1913 Tickmill-Live 1.16 × 1289 Exness-MT5Real8 1.29 × 7 BlueberryMarkets-Live 1.33 × 3 Darwinex-Live 1.50 × 2 VantageInternational-Live 1.65 × 83 RazeGlobalMarkets-Server 1.73 × 49 OctaFX-Real2 1.82 × 134 Exness-MT5Real35 1.83 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.73 × 19078 ICMarketsSC-MT5-4 2.81 × 319 ICMarketsEU-MT5-5 2.97 × 70 RoboForex-ECN 3.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 FBSTradestone-Real 3.00 × 23 Exness-MT5Real6 3.00 × 1 32 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오