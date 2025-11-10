- 자본
- 축소
트레이드:
92
이익 거래:
55 (59.78%)
손실 거래:
37 (40.22%)
최고의 거래:
80.71 USD
최악의 거래:
-22.56 USD
총 수익:
370.09 USD (14 965 pips)
총 손실:
-232.98 USD (10 435 pips)
연속 최대 이익:
7 (67.67 USD)
연속 최대 이익:
128.37 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
51.35%
최대 입금량:
5.77%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.29
롱(주식매수):
73 (79.35%)
숏(주식차입매도):
19 (20.65%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
6.73 USD
평균 손실:
-6.30 USD
연속 최대 손실:
4 (-46.48 USD)
연속 최대 손실:
-46.48 USD (4)
월별 성장률:
0.63%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.26 USD
최대한의:
59.90 USD (8.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.17% (26.28 USD)
자본금별:
5.56% (28.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|137
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.71 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +67.67 USD
연속 최대 손실: -46.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 7
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
Exness-MT5Real35
|1.83 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 19078
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.81 × 319
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.97 × 70
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
This signal is using the Market Anomalies EA
