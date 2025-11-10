- Прирост
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
47 (62.66%)
Убыточных трейдов:
28 (37.33%)
Лучший трейд:
80.71 USD
Худший трейд:
-22.56 USD
Общая прибыль:
357.33 USD (14 249 pips)
Общий убыток:
-190.45 USD (8 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (67.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
56.42%
Макс. загрузка депозита:
5.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
60 (80.00%)
Коротких трейдов:
15 (20.00%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-6.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-46.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.48 USD (4)
Прирост в месяц:
4.26%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.26 USD
Максимальная:
51.13 USD (7.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (26.28 USD)
По эквити:
5.56% (28.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
Exness-MT5Real35
|1.83 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.63 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 19053
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.81 × 319
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
еще 28...
This signal is using the Market Anomalies EA
Нет отзывов
