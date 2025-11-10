СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson

Market Anomalies EA

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
47 (62.66%)
Убыточных трейдов:
28 (37.33%)
Лучший трейд:
80.71 USD
Худший трейд:
-22.56 USD
Общая прибыль:
357.33 USD (14 249 pips)
Общий убыток:
-190.45 USD (8 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (67.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
56.42%
Макс. загрузка депозита:
5.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
60 (80.00%)
Коротких трейдов:
15 (20.00%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-6.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-46.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.48 USD (4)
Прирост в месяц:
4.26%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.26 USD
Максимальная:
51.13 USD (7.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (26.28 USD)
По эквити:
5.56% (28.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 167
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.71 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +67.67 USD
Макс. убыток в серии: -46.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
Exness-MT5Real35
1.83 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.63 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 19053
ICMarketsSC-MT5-4
2.81 × 319
RoboForex-ECN
3.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
еще 28...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal is using the Market Anomalies EA
Нет отзывов
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Market Anomalies EA
100 USD в месяц
31%
0
0
USD
1.2K
USD
7
97%
75
62%
56%
1.87
2.23
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.