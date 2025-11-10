El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 FusionMarkets-Live 0.30 × 54 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 1913 Exness-MT5Real8 0.67 × 6 Tickmill-Live 1.16 × 1289 BlueberryMarkets-Live 1.33 × 3 Darwinex-Live 1.50 × 2 VantageInternational-Live 1.65 × 83 RazeGlobalMarkets-Server 1.73 × 49 OctaFX-Real2 1.82 × 134 Exness-MT5Real35 1.83 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.73 × 19057 ICMarketsSC-MT5-4 2.81 × 319 ICMarketsEU-MT5-5 2.89 × 54 FBSTradestone-Real 3.00 × 23 RoboForex-ECN 3.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 Exness-MT5Real6 3.00 × 1 otros 29...