- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
47 (62.66%)
亏损交易:
28 (37.33%)
最好交易:
80.71 USD
最差交易:
-22.56 USD
毛利:
357.33 USD (14 249 pips)
毛利亏损:
-190.45 USD (8 334 pips)
最大连续赢利:
7 (67.67 USD)
最大连续盈利:
128.37 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
56.42%
最大入金加载:
5.77%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.26
长期交易:
60 (80.00%)
短期交易:
15 (20.00%)
利润因子:
1.88
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-6.80 USD
最大连续失误:
4 (-46.48 USD)
最大连续亏损:
-46.48 USD (4)
每月增长:
4.26%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
18.26 USD
最大值:
51.13 USD (7.34%)
相对跌幅:
结余:
5.17% (26.28 USD)
净值:
5.56% (28.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.71 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +67.67 USD
最大连续亏损: -46.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
Exness-MT5Real35
|1.83 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.63 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 19053
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.81 × 319
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
This signal is using the Market Anomalies EA
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
31%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
97%
75
62%
56%
1.87
2.23
USD
USD
6%
1:500