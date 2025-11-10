SinaisSeções
Jimmy Peter Eriksson

Market Anomalies EA

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
47 (62.66%)
Negociações com perda:
28 (37.33%)
Melhor negociação:
80.71 USD
Pior negociação:
-22.56 USD
Lucro bruto:
357.33 USD (14 249 pips)
Perda bruta:
-190.45 USD (8 334 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (67.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.37 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
56.42%
Depósito máximo carregado:
5.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
3.26
Negociações longas:
60 (80.00%)
Negociações curtas:
15 (20.00%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-6.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-46.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.48 USD (4)
Crescimento mensal:
4.26%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.26 USD
Máximo:
51.13 USD (7.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.17% (26.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.56% (28.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 167
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.71 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +67.67 USD
Máxima perda consecutiva: -46.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
Exness-MT5Real35
1.83 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 19057
ICMarketsSC-MT5-4
2.81 × 319
ICMarketsEU-MT5-5
2.89 × 54
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
This signal is using the Market Anomalies EA
Sem comentários
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Market Anomalies EA
100 USD por mês
31%
0
0
USD
1.2K
USD
7
97%
75
62%
56%
1.87
2.23
USD
6%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.