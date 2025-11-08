- 成長
トレード:
30
利益トレード:
19 (63.33%)
損失トレード:
11 (36.67%)
ベストトレード:
128.29 USD
最悪のトレード:
-63.24 USD
総利益:
354.98 USD (11 623 pips)
総損失:
-218.69 USD (13 450 pips)
最大連続の勝ち:
6 (26.74 USD)
最大連続利益:
137.77 USD (2)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.95%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
4.54 USD
平均利益:
18.68 USD
平均損失:
-19.88 USD
最大連続の負け:
5 (-152.16 USD)
最大連続損失:
-152.16 USD (5)
月間成長:
0.76%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.47 USD
最大の:
152.16 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.52% (152.74 USD)
エクイティによる:
10.76% (645.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +128.29 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +26.74 USD
最大連続損失: -152.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
2%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
96%
30
63%
100%
1.62
4.54
USD
USD
11%
1:500