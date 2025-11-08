- Incremento
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
19 (63.33%)
Transacciones Irrentables:
11 (36.67%)
Mejor transacción:
128.29 USD
Peor transacción:
-63.24 USD
Beneficio Bruto:
354.98 USD (11 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.69 USD (13 450 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (26.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
137.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.95%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
13 (43.33%)
Transacciones Cortas:
17 (56.67%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
4.54 USD
Beneficio medio:
18.68 USD
Pérdidas medias:
-19.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-152.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.16 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.76%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.47 USD
Máxima:
152.16 USD (4.88%)
Reducción relativa:
De balance:
2.52% (152.74 USD)
De fondos:
10.76% (645.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Reducción
Mejor transacción: +128.29 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +26.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
