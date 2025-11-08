- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
18.72 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
46.05 USD (2 468 pips)
Perdita lorda:
-11.08 USD (1 022 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (27.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.33 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.80
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
4.37 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.99 USD (1)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
6.03 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|5
|USDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|24
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|939
|USDCAD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.72 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.33 USD
Massima perdita consecutiva: -5.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni