- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
19 (63.33%)
Убыточных трейдов:
11 (36.67%)
Лучший трейд:
128.29 USD
Худший трейд:
-63.24 USD
Общая прибыль:
354.98 USD (11 623 pips)
Общий убыток:
-215.71 USD (13 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.64 USD
Средняя прибыль:
18.68 USD
Средний убыток:
-19.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-152.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.16 USD (5)
Прирост в месяц:
1.78%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.47 USD
Максимальная:
152.16 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.52% (152.74 USD)
По эквити:
9.27% (556.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.29 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.74 USD
Макс. убыток в серии: -152.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
Нет отзывов