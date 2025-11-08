СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CATANIA
Algoritmic Capital, Ltd.

CATANIA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
19 (63.33%)
Убыточных трейдов:
11 (36.67%)
Лучший трейд:
128.29 USD
Худший трейд:
-63.24 USD
Общая прибыль:
354.98 USD (11 623 pips)
Общий убыток:
-215.71 USD (13 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.64 USD
Средняя прибыль:
18.68 USD
Средний убыток:
-19.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-152.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.16 USD (5)
Прирост в месяц:
1.78%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.47 USD
Максимальная:
152.16 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.52% (152.74 USD)
По эквити:
9.27% (556.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 24
USDCAD 3
AUDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 111
USDCAD 11
AUDUSD 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY -3.4K
USDCAD 507
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.29 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.74 USD
Макс. убыток в серии: -152.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.08 22:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.25% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика