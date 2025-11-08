- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
19 (63.33%)
亏损交易:
11 (36.67%)
最好交易:
128.29 USD
最差交易:
-63.24 USD
毛利:
354.98 USD (11 623 pips)
毛利亏损:
-218.69 USD (13 450 pips)
最大连续赢利:
6 (26.74 USD)
最大连续盈利:
137.77 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.95%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.90
长期交易:
13 (43.33%)
短期交易:
17 (56.67%)
利润因子:
1.62
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
18.68 USD
平均损失:
-19.88 USD
最大连续失误:
5 (-152.16 USD)
最大连续亏损:
-152.16 USD (5)
每月增长:
0.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
39.47 USD
最大值:
152.16 USD (4.88%)
相对跌幅:
结余:
2.52% (152.74 USD)
净值:
10.76% (645.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.29 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.74 USD
最大连续亏损: -152.16 USD
