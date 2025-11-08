SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CATANIA
Algoritmic Capital, Ltd.

CATANIA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
19 (63.33%)
Negociações com perda:
11 (36.67%)
Melhor negociação:
128.29 USD
Pior negociação:
-63.24 USD
Lucro bruto:
354.98 USD (11 623 pips)
Perda bruta:
-218.69 USD (13 450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
137.77 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.95%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
13 (43.33%)
Negociações curtas:
17 (56.67%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
4.54 USD
Lucro médio:
18.68 USD
Perda média:
-19.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-152.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.16 USD (5)
Crescimento mensal:
0.76%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.47 USD
Máximo:
152.16 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.52% (152.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.76% (645.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 24
USDCAD 3
AUDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 111
USDCAD 11
AUDUSD 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY -3.4K
USDCAD 507
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.29 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.74 USD
Máxima perda consecutiva: -152.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
Sem comentários
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.08 22:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.25% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
