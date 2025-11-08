- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
19 (63.33%)
Negociações com perda:
11 (36.67%)
Melhor negociação:
128.29 USD
Pior negociação:
-63.24 USD
Lucro bruto:
354.98 USD (11 623 pips)
Perda bruta:
-218.69 USD (13 450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
137.77 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.95%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
13 (43.33%)
Negociações curtas:
17 (56.67%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
4.54 USD
Lucro médio:
18.68 USD
Perda média:
-19.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-152.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.16 USD (5)
Crescimento mensal:
0.76%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.47 USD
Máximo:
152.16 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.52% (152.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.76% (645.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.29 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.74 USD
Máxima perda consecutiva: -152.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
96%
30
63%
100%
1.62
4.54
USD
USD
11%
1:500