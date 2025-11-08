- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
19 (63.33%)
Verlusttrades:
11 (36.67%)
Bester Trade:
128.29 USD
Schlechtester Trade:
-63.24 USD
Bruttoprofit:
354.98 USD (11 623 pips)
Bruttoverlust:
-218.69 USD (13 450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (26.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.77 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.95%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
13 (43.33%)
Short-Positionen:
17 (56.67%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
4.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-152.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.16 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.47 USD
Maximaler:
152.16 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.52% (152.74 USD)
Kapital:
10.76% (645.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|111
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|-3.4K
|USDCAD
|507
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +128.29 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
96%
30
63%
100%
1.62
4.54
USD
USD
11%
1:500