Algoritmic Capital, Ltd.

CATANIA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
19 (63.33%)
Verlusttrades:
11 (36.67%)
Bester Trade:
128.29 USD
Schlechtester Trade:
-63.24 USD
Bruttoprofit:
354.98 USD (11 623 pips)
Bruttoverlust:
-218.69 USD (13 450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (26.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.77 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.95%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
13 (43.33%)
Short-Positionen:
17 (56.67%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
4.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-152.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.16 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.47 USD
Maximaler:
152.16 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.52% (152.74 USD)
Kapital:
10.76% (645.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 24
USDCAD 3
AUDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 111
USDCAD 11
AUDUSD 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY -3.4K
USDCAD 507
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +128.29 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.08 22:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.25% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
