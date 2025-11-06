- 成長
トレード:
3 770
利益トレード:
3 197 (84.80%)
損失トレード:
573 (15.20%)
ベストトレード:
706.56 USD
最悪のトレード:
-165.15 USD
総利益:
11 318.23 USD (727 985 pips)
総損失:
-7 169.07 USD (771 757 pips)
最大連続の勝ち:
69 (228.12 USD)
最大連続利益:
766.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.23%
最大入金額:
23.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
410
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.65
長いトレード:
3 662 (97.14%)
短いトレード:
108 (2.86%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
3.54 USD
平均損失:
-12.51 USD
最大連続の負け:
15 (-1 137.29 USD)
最大連続損失:
-1 137.29 USD (15)
月間成長:
38.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
365.50 USD
最大の:
1 137.29 USD (10.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.56% (1 137.29 USD)
エクイティによる:
40.65% (4 320.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|3770
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|-44K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
