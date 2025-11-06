- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 708
盈利交易:
3 144 (84.78%)
亏损交易:
564 (15.21%)
最好交易:
706.56 USD
最差交易:
-165.15 USD
毛利:
11 142.75 USD (716 105 pips)
毛利亏损:
-7 105.55 USD (765 842 pips)
最大连续赢利:
69 (228.12 USD)
最大连续盈利:
766.10 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.23%
最大入金加载:
23.49%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
402
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.55
长期交易:
3 600 (97.09%)
短期交易:
108 (2.91%)
利润因子:
1.57
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
3.54 USD
平均损失:
-12.60 USD
最大连续失误:
15 (-1 137.29 USD)
最大连续亏损:
-1 137.29 USD (15)
每月增长:
38.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
365.50 USD
最大值:
1 137.29 USD (10.56%)
相对跌幅:
结余:
10.56% (1 137.29 USD)
净值:
40.65% (4 320.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|3708
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|-50K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
