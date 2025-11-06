- 자본
- 축소
트레이드:
5 972
이익 거래:
4 980 (83.38%)
손실 거래:
992 (16.61%)
최고의 거래:
805.12 USD
최악의 거래:
-226.23 USD
총 수익:
19 124.82 USD (1 270 143 pips)
총 손실:
-11 916.35 USD (1 227 470 pips)
연속 최대 이익:
92 (94.67 USD)
연속 최대 이익:
1 010.92 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.23%
최대 입금량:
25.87%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
1222
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
6.34
롱(주식매수):
5 864 (98.19%)
숏(주식차입매도):
108 (1.81%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
1.21 USD
평균 이익:
3.84 USD
평균 손실:
-12.01 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 137.29 USD)
연속 최대 손실:
-1 137.29 USD (15)
월별 성장률:
48.02%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.50 USD
최대한의:
1 137.29 USD (10.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.56% (1 137.29 USD)
자본금별:
40.65% (4 320.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5971
|SILVERm#
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|7.2K
|SILVERm#
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|42K
|SILVERm#
|894
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +805.12 USD
최악의 거래: -226 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +94.67 USD
연속 최대 손실: -1 137.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
