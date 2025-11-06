- Crescimento
Negociações:
3 770
Negociações com lucro:
3 197 (84.80%)
Negociações com perda:
573 (15.20%)
Melhor negociação:
706.56 USD
Pior negociação:
-165.15 USD
Lucro bruto:
11 318.23 USD (727 985 pips)
Perda bruta:
-7 169.07 USD (771 757 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
69 (228.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.23%
Depósito máximo carregado:
23.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
410
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.65
Negociações longas:
3 662 (97.14%)
Negociações curtas:
108 (2.86%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-12.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 137.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 137.29 USD (15)
Crescimento mensal:
38.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.50 USD
Máximo:
1 137.29 USD (10.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.56% (1 137.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.65% (4 320.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|3770
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|-44K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +706.56 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +228.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 137.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
