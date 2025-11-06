SinaisSeções
Cun Qiang Fan

XM GOLD 176

Cun Qiang Fan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 41%
XMGlobal-Real 6
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 770
Negociações com lucro:
3 197 (84.80%)
Negociações com perda:
573 (15.20%)
Melhor negociação:
706.56 USD
Pior negociação:
-165.15 USD
Lucro bruto:
11 318.23 USD (727 985 pips)
Perda bruta:
-7 169.07 USD (771 757 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
69 (228.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.23%
Depósito máximo carregado:
23.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
410
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.65
Negociações longas:
3 662 (97.14%)
Negociações curtas:
108 (2.86%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-12.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 137.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 137.29 USD (15)
Crescimento mensal:
38.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.50 USD
Máximo:
1 137.29 USD (10.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.56% (1 137.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.65% (4 320.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 3770
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# -44K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +706.56 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +228.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 137.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
