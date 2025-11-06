СигналыРазделы
Cun Qiang Fan

XM GOLD 176

Cun Qiang Fan
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
XMGlobal-Real 6
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 706
Прибыльных трейдов:
3 142 (84.78%)
Убыточных трейдов:
564 (15.22%)
Лучший трейд:
706.56 USD
Худший трейд:
-165.15 USD
Общая прибыль:
11 089.51 USD (710 783 pips)
Общий убыток:
-7 105.55 USD (765 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (228.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.23%
Макс. загрузка депозита:
23.49%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
502
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
3 598 (97.09%)
Коротких трейдов:
108 (2.91%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-12.60 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 137.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 137.29 USD (15)
Прирост в месяц:
42.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.50 USD
Максимальная:
1 137.29 USD (10.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.56% (1 137.29 USD)
По эквити:
40.65% (4 320.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 3706
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# -55K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +706.56 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +228.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 137.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.24 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.