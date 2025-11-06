- Прирост
Всего трейдов:
3 706
Прибыльных трейдов:
3 142 (84.78%)
Убыточных трейдов:
564 (15.22%)
Лучший трейд:
706.56 USD
Худший трейд:
-165.15 USD
Общая прибыль:
11 089.51 USD (710 783 pips)
Общий убыток:
-7 105.55 USD (765 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (228.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.23%
Макс. загрузка депозита:
23.49%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
502
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
3 598 (97.09%)
Коротких трейдов:
108 (2.91%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-12.60 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 137.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 137.29 USD (15)
Прирост в месяц:
42.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.50 USD
Максимальная:
1 137.29 USD (10.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.56% (1 137.29 USD)
По эквити:
40.65% (4 320.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|3706
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|-55K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +706.56 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +228.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 137.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
