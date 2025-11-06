SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XM GOLD 176
Cun Qiang Fan

XM GOLD 176

Cun Qiang Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 45%
XMGlobal-Real 6
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 853
Gewinntrades:
3 259 (84.58%)
Verlusttrades:
594 (15.42%)
Bester Trade:
706.56 USD
Schlechtester Trade:
-165.15 USD
Bruttoprofit:
12 353.55 USD (750 344 pips)
Bruttoverlust:
-7 889.00 USD (809 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (228.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
766.10 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
98.23%
Max deposit load:
25.87%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
431
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.93
Long-Positionen:
3 745 (97.20%)
Short-Positionen:
108 (2.80%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 137.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 137.29 USD (15)
Wachstum pro Monat :
39.10%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
365.50 USD
Maximaler:
1 137.29 USD (10.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.56% (1 137.29 USD)
Kapital:
40.65% (4 320.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 3853
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +706.56 USD
Schlechtester Trade: -165 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +228.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 137.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.24 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
