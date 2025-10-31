- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
755
利益トレード:
552 (73.11%)
損失トレード:
203 (26.89%)
ベストトレード:
1 709.89 USD
最悪のトレード:
-3 914.25 USD
総利益:
17 620.98 USD (811 147 pips)
総損失:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
最大連続の勝ち:
33 (1 895.29 USD)
最大連続利益:
2 113.63 USD (25)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
82.11%
最大入金額:
8.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
461 (61.06%)
短いトレード:
294 (38.94%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
31.92 USD
平均損失:
-87.96 USD
最大連続の負け:
27 (-2 814.74 USD)
最大連続損失:
-4 863.59 USD (3)
月間成長:
-44.38%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 711.35 USD
最大の:
6 828.58 USD (56.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.31% (6 828.58 USD)
エクイティによる:
57.16% (1 459.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|752
|XTIUSD#
|2
|NDX100
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|-85
|XTIUSD#
|-130
|NDX100
|-18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|-37K
|XTIUSD#
|-820
|NDX100
|-183
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 709.89 USD
最悪のトレード: -3 914 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 895.29 USD
最大連続損失: -2 814.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PRC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
9
81%
755
73%
82%
0.98
-0.31
USD
USD
75%
1:400