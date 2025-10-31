シグナルセクション
Wanjun Yi

Jyqsea

Wanjun Yi
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
PRC-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
755
利益トレード:
552 (73.11%)
損失トレード:
203 (26.89%)
ベストトレード:
1 709.89 USD
最悪のトレード:
-3 914.25 USD
総利益:
17 620.98 USD (811 147 pips)
総損失:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
最大連続の勝ち:
33 (1 895.29 USD)
最大連続利益:
2 113.63 USD (25)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
82.11%
最大入金額:
8.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
461 (61.06%)
短いトレード:
294 (38.94%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
31.92 USD
平均損失:
-87.96 USD
最大連続の負け:
27 (-2 814.74 USD)
最大連続損失:
-4 863.59 USD (3)
月間成長:
-44.38%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 711.35 USD
最大の:
6 828.58 USD (56.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.31% (6 828.58 USD)
エクイティによる:
57.16% (1 459.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 752
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# -85
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# -37K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 709.89 USD
最悪のトレード: -3 914 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 895.29 USD
最大連続損失: -2 814.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PRC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
レビューなし
