- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
540 (72.67%)
Убыточных трейдов:
203 (27.32%)
Лучший трейд:
1 709.89 USD
Худший трейд:
-3 914.25 USD
Общая прибыль:
16 992.38 USD (807 021 pips)
Общий убыток:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 895.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 113.63 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.47%
Макс. загрузка депозита:
8.85%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
457 (61.51%)
Коротких трейдов:
286 (38.49%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
31.47 USD
Средний убыток:
-87.96 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-2 814.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 863.59 USD (3)
Прирост в месяц:
-53.98%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 711.35 USD
Максимальная:
6 828.58 USD (56.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.31% (6 828.58 USD)
По эквити:
57.16% (1 459.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|740
|XTIUSD#
|2
|NDX100
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|-714
|XTIUSD#
|-130
|NDX100
|-18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|-41K
|XTIUSD#
|-820
|NDX100
|-183
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 709.89 USD
Худший трейд: -3 914 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 895.29 USD
Макс. убыток в серии: -2 814.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PRC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-27%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
8
82%
743
72%
86%
0.95
-1.16
USD
USD
75%
1:400