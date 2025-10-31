СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jyqsea
Wanjun Yi

Jyqsea

Wanjun Yi
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
PRC-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
540 (72.67%)
Убыточных трейдов:
203 (27.32%)
Лучший трейд:
1 709.89 USD
Худший трейд:
-3 914.25 USD
Общая прибыль:
16 992.38 USD (807 021 pips)
Общий убыток:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 895.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 113.63 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.47%
Макс. загрузка депозита:
8.85%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
457 (61.51%)
Коротких трейдов:
286 (38.49%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
31.47 USD
Средний убыток:
-87.96 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-2 814.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 863.59 USD (3)
Прирост в месяц:
-53.98%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 711.35 USD
Максимальная:
6 828.58 USD (56.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.31% (6 828.58 USD)
По эквити:
57.16% (1 459.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 740
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# -714
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# -41K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 709.89 USD
Худший трейд: -3 914 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 895.29 USD
Макс. убыток в серии: -2 814.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PRC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
Нет отзывов
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.30 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
