Total de Trades:
755
Transacciones Rentables:
552 (73.11%)
Transacciones Irrentables:
203 (26.89%)
Mejor transacción:
1 709.89 USD
Peor transacción:
-3 914.25 USD
Beneficio Bruto:
17 620.98 USD (811 147 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (1 895.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 113.63 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
82.11%
Carga máxima del depósito:
8.85%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
461 (61.06%)
Transacciones Cortas:
294 (38.94%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.31 USD
Beneficio medio:
31.92 USD
Pérdidas medias:
-87.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-2 814.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 863.59 USD (3)
Crecimiento al mes:
-44.38%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 711.35 USD
Máxima:
6 828.58 USD (56.35%)
Reducción relativa:
De balance:
75.31% (6 828.58 USD)
De fondos:
57.16% (1 459.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|752
|XTIUSD#
|2
|NDX100
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD#
|-85
|XTIUSD#
|-130
|NDX100
|-18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD#
|-37K
|XTIUSD#
|-820
|NDX100
|-183
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +1 709.89 USD
Peor transacción: -3 914 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 895.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 814.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PRC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
