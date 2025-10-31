SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Jyqsea
Wanjun Yi

Jyqsea

Wanjun Yi
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
PRC-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
755
Transacciones Rentables:
552 (73.11%)
Transacciones Irrentables:
203 (26.89%)
Mejor transacción:
1 709.89 USD
Peor transacción:
-3 914.25 USD
Beneficio Bruto:
17 620.98 USD (811 147 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (1 895.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 113.63 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
82.11%
Carga máxima del depósito:
8.85%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
461 (61.06%)
Transacciones Cortas:
294 (38.94%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.31 USD
Beneficio medio:
31.92 USD
Pérdidas medias:
-87.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-2 814.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 863.59 USD (3)
Crecimiento al mes:
-44.38%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 711.35 USD
Máxima:
6 828.58 USD (56.35%)
Reducción relativa:
De balance:
75.31% (6 828.58 USD)
De fondos:
57.16% (1 459.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 752
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# -85
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# -37K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 709.89 USD
Peor transacción: -3 914 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 895.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 814.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PRC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
No hay comentarios
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.30 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Jyqsea
50 USD al mes
-9%
0
0
USD
3.2K
USD
9
81%
755
73%
82%
0.98
-0.31
USD
75%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.