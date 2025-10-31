- Wachstum
Trades insgesamt:
760
Gewinntrades:
553 (72.76%)
Verlusttrades:
207 (27.24%)
Bester Trade:
1 709.89 USD
Schlechtester Trade:
-3 914.25 USD
Bruttoprofit:
17 708.98 USD (811 499 pips)
Bruttoverlust:
-18 726.56 USD (853 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (1 895.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 113.63 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
82.11%
Max deposit load:
8.85%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
466 (61.32%)
Short-Positionen:
294 (38.68%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-2 814.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 863.59 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-58.80%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 711.35 USD
Maximaler:
6 828.58 USD (56.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.31% (6 828.58 USD)
Kapital:
57.16% (1 459.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|757
|XTIUSD#
|2
|NDX100
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD#
|-869
|XTIUSD#
|-130
|NDX100
|-18
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD#
|-40K
|XTIUSD#
|-820
|NDX100
|-183
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
