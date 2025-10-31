SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jyqsea
Jyqsea

0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -31%
PRC-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
760
Gewinntrades:
553 (72.76%)
Verlusttrades:
207 (27.24%)
Bester Trade:
1 709.89 USD
Schlechtester Trade:
-3 914.25 USD
Bruttoprofit:
17 708.98 USD (811 499 pips)
Bruttoverlust:
-18 726.56 USD (853 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (1 895.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 113.63 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
82.11%
Max deposit load:
8.85%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
466 (61.32%)
Short-Positionen:
294 (38.68%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-2 814.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 863.59 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-58.80%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 711.35 USD
Maximaler:
6 828.58 USD (56.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.31% (6 828.58 USD)
Kapital:
57.16% (1 459.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD# 757
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD# -869
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD# -40K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PRC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
Keine Bewertungen
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.30 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

