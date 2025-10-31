SinaisSeções
Wanjun Yi

Jyqsea

Wanjun Yi
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
PRC-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
755
Negociações com lucro:
552 (73.11%)
Negociações com perda:
203 (26.89%)
Melhor negociação:
1 709.89 USD
Pior negociação:
-3 914.25 USD
Lucro bruto:
17 620.98 USD (811 147 pips)
Perda bruta:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (1 895.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 113.63 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
82.11%
Depósito máximo carregado:
8.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
461 (61.06%)
Negociações curtas:
294 (38.94%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.31 USD
Lucro médio:
31.92 USD
Perda média:
-87.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-2 814.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 863.59 USD (3)
Crescimento mensal:
-44.38%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 711.35 USD
Máximo:
6 828.58 USD (56.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.31% (6 828.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.16% (1 459.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 752
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# -85
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# -37K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 709.89 USD
Pior negociação: -3 914 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 895.29 USD
Máxima perda consecutiva: -2 814.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PRC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
Sem comentários
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.30 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
