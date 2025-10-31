- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
755
Negociações com lucro:
552 (73.11%)
Negociações com perda:
203 (26.89%)
Melhor negociação:
1 709.89 USD
Pior negociação:
-3 914.25 USD
Lucro bruto:
17 620.98 USD (811 147 pips)
Perda bruta:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (1 895.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 113.63 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
82.11%
Depósito máximo carregado:
8.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
461 (61.06%)
Negociações curtas:
294 (38.94%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.31 USD
Lucro médio:
31.92 USD
Perda média:
-87.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-2 814.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 863.59 USD (3)
Crescimento mensal:
-44.38%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 711.35 USD
Máximo:
6 828.58 USD (56.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.31% (6 828.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.16% (1 459.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|752
|XTIUSD#
|2
|NDX100
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|-85
|XTIUSD#
|-130
|NDX100
|-18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|-37K
|XTIUSD#
|-820
|NDX100
|-183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 709.89 USD
Pior negociação: -3 914 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 895.29 USD
Máxima perda consecutiva: -2 814.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PRC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
