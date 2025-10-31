- 成长
交易:
745
盈利交易:
542 (72.75%)
亏损交易:
203 (27.25%)
最好交易:
1 709.89 USD
最差交易:
-3 914.25 USD
毛利:
17 130.38 USD (807 940 pips)
毛利亏损:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
最大连续赢利:
33 (1 895.29 USD)
最大连续盈利:
2 113.63 USD (25)
夏普比率:
0.00
交易活动:
83.33%
最大入金加载:
8.85%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
457 (61.34%)
短期交易:
288 (38.66%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
31.61 USD
平均损失:
-87.96 USD
最大连续失误:
27 (-2 814.74 USD)
最大连续亏损:
-4 863.59 USD (3)
每月增长:
-49.62%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
1 711.35 USD
最大值:
6 828.58 USD (56.35%)
相对跌幅:
结余:
75.31% (6 828.58 USD)
净值:
57.16% (1 459.78 USD)
分配
最好交易: +1 709.89 USD
最差交易: -3 914 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 895.29 USD
最大连续亏损: -2 814.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PRC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
没有评论
