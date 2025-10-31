信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Jyqsea
Wanjun Yi

Jyqsea

Wanjun Yi
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -23%
PRC-Live
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
745
盈利交易:
542 (72.75%)
亏损交易:
203 (27.25%)
最好交易:
1 709.89 USD
最差交易:
-3 914.25 USD
毛利:
17 130.38 USD (807 940 pips)
毛利亏损:
-17 854.91 USD (849 846 pips)
最大连续赢利:
33 (1 895.29 USD)
最大连续盈利:
2 113.63 USD (25)
夏普比率:
0.00
交易活动:
83.33%
最大入金加载:
8.85%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
457 (61.34%)
短期交易:
288 (38.66%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
31.61 USD
平均损失:
-87.96 USD
最大连续失误:
27 (-2 814.74 USD)
最大连续亏损:
-4 863.59 USD (3)
每月增长:
-49.62%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
1 711.35 USD
最大值:
6 828.58 USD (56.35%)
相对跌幅:
结余:
75.31% (6 828.58 USD)
净值:
57.16% (1 459.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 742
XTIUSD# 2
NDX100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# -576
XTIUSD# -130
NDX100 -18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# -40K
XTIUSD# -820
NDX100 -183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 709.89 USD
最差交易: -3 914 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 895.29 USD
最大连续亏损: -2 814.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PRC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

金源量化趋势性ea采用均线结合型指标确定趋势加上形态判断进出场，实现震荡行情小浮亏，趋势行情稳定抓住的原则
没有评论
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.30 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jyqsea
每月50 USD
-23%
0
0
USD
2.7K
USD
9
82%
745
72%
83%
0.95
-0.97
USD
75%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载