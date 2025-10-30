- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
45 (50.00%)
損失トレード:
45 (50.00%)
ベストトレード:
6.04 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
127.15 USD (19 059 pips)
総損失:
-204.86 USD (30 766 pips)
最大連続の勝ち:
6 (22.79 USD)
最大連続利益:
22.79 USD (6)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
24.13%
最大入金額:
16.92%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
43 (47.78%)
短いトレード:
47 (52.22%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-0.86 USD
平均利益:
2.83 USD
平均損失:
-4.55 USD
最大連続の負け:
12 (-100.77 USD)
最大連続損失:
-100.77 USD (12)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.31 USD
最大の:
111.60 USD (13.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.72% (111.60 USD)
エクイティによる:
13.58% (98.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|22
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|16
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|CHFUSD.r
|3
|EURAUD.r
|2
|AUDJPY.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY.r
|-88
|GBPAUD.r
|-15
|GBPJPY.r
|4
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|9
|EURNZD.r
|7
|USDAUD.r
|8
|CHFUSD.r
|12
|EURAUD.r
|6
|AUDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPAUD.r
|-2.1K
|GBPJPY.r
|547
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|1.2K
|EURNZD.r
|1.2K
|USDAUD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|959
|AUDJPY.r
|602
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.04 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +22.79 USD
最大連続損失: -100.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-10%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
8
100%
90
50%
24%
0.62
-0.86
USD
USD
14%
1:100