交易:
90
盈利交易:
45 (50.00%)
亏损交易:
45 (50.00%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-16.05 USD
毛利:
127.15 USD (19 059 pips)
毛利亏损:
-204.86 USD (30 766 pips)
最大连续赢利:
6 (22.79 USD)
最大连续盈利:
22.79 USD (6)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
24.13%
最大入金加载:
16.92%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.70
长期交易:
43 (47.78%)
短期交易:
47 (52.22%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-0.86 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-4.55 USD
最大连续失误:
12 (-100.77 USD)
最大连续亏损:
-100.77 USD (12)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
98.31 USD
最大值:
111.60 USD (13.72%)
相对跌幅:
结余:
13.72% (111.60 USD)
净值:
13.58% (98.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|22
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|16
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|CHFUSD.r
|3
|EURAUD.r
|2
|AUDJPY.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.r
|-88
|GBPAUD.r
|-15
|GBPJPY.r
|4
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|9
|EURNZD.r
|7
|USDAUD.r
|8
|CHFUSD.r
|12
|EURAUD.r
|6
|AUDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPAUD.r
|-2.1K
|GBPJPY.r
|547
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|1.2K
|EURNZD.r
|1.2K
|USDAUD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|959
|AUDJPY.r
|602
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +22.79 USD
最大连续亏损: -100.77 USD
