- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
45 (50.00%)
손실 거래:
45 (50.00%)
최고의 거래:
6.04 USD
최악의 거래:
-16.05 USD
총 수익:
127.15 USD (19 059 pips)
총 손실:
-204.86 USD (30 766 pips)
연속 최대 이익:
6 (22.79 USD)
샤프 비율:
-0.18
거래 활동:
24.13%
최대 입금량:
16.92%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.70
롱(주식매수):
43 (47.78%)
숏(주식차입매도):
47 (52.22%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-0.86 USD
평균 이익:
2.83 USD
평균 손실:
-4.55 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.77 USD)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.31 USD
최대한의:
111.60 USD (13.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.72% (111.60 USD)
자본금별:
13.58% (98.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|22
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|16
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|CHFUSD.r
|3
|EURAUD.r
|2
|AUDJPY.r
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|-88
|GBPAUD.r
|-15
|GBPJPY.r
|4
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|9
|EURNZD.r
|7
|USDAUD.r
|8
|CHFUSD.r
|12
|EURAUD.r
|6
|AUDJPY.r
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPAUD.r
|-2.1K
|GBPJPY.r
|547
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|1.2K
|EURNZD.r
|1.2K
|USDAUD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|959
|AUDJPY.r
|602
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
